РИАМО - 22 мар. Автомобиль перевернулся после столкновения с легковушкой на западе столицы, предварительно, несколько человек пострадали, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Авария произошла на Молодогвардейской улице, дом 8.

«Произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого один из участников опрокинулся на бок», – говорится в сообщении.

Согласно предварительным данным, есть пострадавшие.

Движение на участке Молодогвардейской улицы в сторону МКАД затруднено на 2 км, так как автомобили занимают правый ряд.