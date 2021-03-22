РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 мар. На всероссийском турнире по панкратиону «Огненные врата» спортсмены из Люберец завоевали три золотые и три бронзовые медали, сообщает комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации городского округа.

Люберецкая команда клуба КУДО «Русичъ» результативно выступила на всероссийском турнире по панкратиону, прошедшем на базе УВД по СВАО. Сергей Сорокин, Надежда Зинкина и Егор Мамиев завоевали золотые медали. Матвей Зеленков, Александр и Алексей Мезины стали обладателями бронзовых наград.

Панкратион представляет собой комбинацию кулачных боев и борьбы, включает элементы множества направлений боевых искусств. Технические действия можно использовать из различных положений и в прыжке, комбинировать с болевыми приемами, захватами, подсечками.