РИАМО - 22 мар. Московский футбольный клуб ЦСКА объявил об уходе Виктора Ганчаренко с поста главного тренера команды, передает Газета.ru.

«Белорусский специалист и армейский клуб по обоюдному желанию решили прекратить сотрудничество», — сообщается на официальном сайте ЦСКА.

Тренер из Белоруссии стал главным тренером клуба в 2016 году. Под его руководством команда одержала 82 победы в 167 матчах, завоевала Суперкубок России-2018, дважды становилась серебряным призером Российской премьер-лиги (РПЛ) и дошла до стадии 1/4 финала Лиги Европы-2017/18. В 2018 году ЦСКА также два раза обыграли мадридский «Реал» на групповой стадии Лиги чемпионов.

После 23 туров чемпионата России ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице с 40 очками. Команда проиграла тульскому «Арсеналу» (1:2) и петербургскому «Зениту» (2:3) в двух последних матчах первенства.

По данным СМИ, следующим главным тренером ЦСКА станет ассистент наставника сборной Хорватии Ивица Олич. Он сам играл в составе ЦСКА с 2003 по 2006 год.