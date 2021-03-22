РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 22 мар. Протяженность ремонта дорог в Котельниках в 2021 году увеличится в два раза, все планируют отремонтировать 4,5 км, сообщает пресс-служба администрации округа.

В этом году в городском округе Котельники будут отремонтированы дороги общей протяженностью 4,5 км, что в два раза больше по сравнению с прошлым годом. Тогда эта цифра составляла 2 км.

В план текущего года вошла улица Кузьминская от детского сада «Детство», проходящая вдоль домов №№13, 15, 16, 17 микрорайона Белая Дача. Также полностью приведут в порядок 2-й и 3-й Покровские проезды.

Указанные адреса вошли в план работ по итогам голосования жителей на информационном портале «Добродел». Помимо этого, в Котельниках на данный момент проводится ямочный ремонт дорожного полотна литым асфальтом, который используется при таких погодных условиях.