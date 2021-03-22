РИАМО - 22 мар. Инвестор возвел торгово-развлекательный центр на улице Авиаконструктора Миля в столичном районе Выхино-Жулебино, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

«На строительстве торгово-развлекательного центра проведено 13 проверок», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

По результатам итоговой проверки оформлено заключение о соответствии (ЗОС) объекта требованиям проектной документации. Сейчас готовятся документы на ввод ТРЦ в эксплуатацию.

В трехэтажном торгово-развлекательном центре площадью 11,2 тыс. кв. м разместят магазины продовольственных и непродовольственных товаров, небольшие бутики, кафе. Также запланировано открытие фитнес-центра. Около ТРЦ благоустроят территорию и создадут парковку.