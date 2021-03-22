РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 22 мар. Спортсмен из подмосковных Котельников занял 1-е место на первенстве Московской области по дзюдо среди юношей, сообщает пресс-служба администрации Котельников.

13-летний дзюдоист Сергей Комаров, который тренируется на базе спортивной школы «Котельники», занял 1-е место на первенстве Московской области по дзюдо среди юношей в возрастной категории до 13 лет.

Всего в данной весовой категории выступили 65 человек из разных городов Подмосковья. Дзюдоист из Котельников в упорной борьбе выиграл шесть схваток, заняв в итоге 1 место. Это позволило ему отобраться на первенство центрального федерального округа по дзюдо среди юношей до 13-ти лет, которое будет проходить в Курске с 17 по 21 апреля.

«Поздравляем Сергея и его тренеров Дмитрия Печенина и Ирину Матейчук! Дальнейших побед и успехов!» - говорится в сообщении.