РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 мар. Отряд «Фортуна» гимназии имени Подольских курсантов победил в военно-патриотической игре «Юнармейская искорка» горокруга, сообщает местное отделение всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

В школе №18 имени Подольских курсантов на днях прошла IV военно-патриотическая игра «Юнармейская искорка» юнармейских и военно-патриотических отрядов округа. Она была посвящена 76-й годовщине Великой Победы. В соревнованиях приняли участие 23 команды.

В программе были: смотр строя и песни «Статен в строю, силен в бою»; конкурс «Полоса препятствий»; конкурс «Героические страницы Великой Отечественной войны» и многое другое.

1 место получил отряд «Фортуна» гимназии имени Подольских курсантов, 2 место разделили отряды «Альтаир» Толбинской школы и «Варяг» школы № 35, 3 место заняли отряды «Росток» лицея №1 поселка Львовский, «Юные талалихинцы» школы № 32, «Юность» Львовской школы.