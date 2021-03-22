РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 22 мар. В подмосковных Котельниках около 5 тысяч человек уже вакцинировались от коронавируса, сообщает пресс-служба администрации округа.

В Котельниках создана доступность пунктов вакцинации для всех микрорайонов города. На данный момент в округе вакцинировались почти 5 тысяч человек.

В числе тех, кто делает прививку от Covid-19, есть военнослужащие, проходящие военную службу по контракту. В минувшие выходные в часть, которая расположена на территории муниципалитета, выезжала мобильная бригада. Для проведения выездной вакцинации закупили низкотемпературный морозильник.

В Котельниках работают три пункта вакцинации, два из них расположены в поликлиниках по адресам: микрорайон Силикат, дом №42 и 2-й Покровский проезд, дом №6. Третий открыт в торговом центре «МЕГА Белая Дача».

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22 МАРТА

- Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил медиков за просветительскую работу в сфере вакцинации от Covid‑19:

«Хочу поблагодарить врачей, они очень много разъясняют, убирают фобии (связанные с вакцинацией - ред.)», - сказал Воробьев в ходе оперативного совещания с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

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