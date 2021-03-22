РИАМО - 22 мар. «Желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы будет действовать в Москве и Подмосковье до 24 марта, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Данный уровень опасности погоды будет действовать в столице и области до 12:00 среды.

Ранее синоптики сообщили, что мощная волна потепления придет в Москву в середине текущей недели. Столбики термометров могут подняться до плюс 8 градусов.