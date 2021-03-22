РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 мар. Спортсмены школы боевых искусств из Балашихи выиграли 12 золотых и 4 серебряных медали на турнире по кикбоксингу в подмосковной Истре, сообщил директор школы и тренер ребят, заслуженный мастер спорта России Дмитрий Яковлев.

Чемпионат и первенство Центрального Федерального округа РФ по кикбоксингу в разделах лайт-контакт и поинтфайтинг прошел с 18 по 21 марта в Истре. На турнире, который являлся отборочным на чемпионат и первенство России, собрались более 300 сильнейших спортсменов из разных регионов центральной части России. Школу боевых искусств Дмитрия Яковлева из Балашихи представляли 9 спортсменов, которые выступали сразу в двух разделах.

«9 спортсменов балашихинской команды завоевали 16 медалей, из которых 12 золотых и 4 серебряных. Среди юношей и девушек 10-12 лет самый высокий результат показала Елизавета Пикалова, одержав победы сразу в двух разделах у соперников на одну категорию выше своей. Илья Какорин и Тимофей Груздев выступали впервые на соревнованиях по кикбоксингу и стали вторыми в разделе поинтфайтинг», - сказал Яковлев.

Он добавил, что среди юношей и девушек 13-15 лет шансов своим соперницам не оставили Полина Барабаш и Милана Головнева, одержав уверенные победы сразу в двух разделах. Часть боев завершили досрочно. Александр Баранов стал вторым в двух разделах.

Среди юниоров 16-18 лет Алексей Демкин Алексей и Андрей Качевский провели красивые поединки, продемонстрировав высокий уровень подготовки, стали победителями в сразу в двух разделах.

Среди мужчин Владимир Яровенко стал чемпионом ЦФО и был удостоен специального денежного приза – 20 тысяч рублей.

Чемпионат и первенство России по кикбоксингу пройдет в мае в Челябинске.

Спортивная школа боевых искусств Дмитрия Яковлева занимается подготовкой кандидатов и мастеров спорта России, многократных чемпионов России и Европы, обладателей Кубка мира. Команда по кикбоксингу и тхэквондо входит в тройку сильнейших команд страны.

Дмитрий Яковлев – заслуженный мастер спорта, трехкратный чемпион мира, многократный чемпион Европы и тренер по тхэквондо, мастер спорта международного класса по кикбоксингу.