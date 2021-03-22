РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 22 мар. В мае - июне 2021 года в микрорайоне Южный городского округа Домодедово начнут строить поликлинику, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Строительство медучреждения входит в программу президентского проекта «Здравоохранение» при софинансировании областного и федерального бюджетов. Сейчас идут конкурсные процедуры по выбору подрядной организации. В мае – июне 2021 года планируется начать строительные работы.

Поликлиника рассчитана на 400 посещений в смену. Она будет обслуживать как взрослых, так и детей.