РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 22 мар. Щелковские полицейские совместно с членом Общественного совета при МУ МВД Екатериной Ключник организовали экскурсию в Центральный музей МВД России для студентов кинологического факультета ГБПОУ Московской области «Щелковский колледж», говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Щелковское».

«В ходе экскурсии учащиеся познакомились с историей различных служб и подразделений в структуре МВД, с коллекцией музея, которая насчитывает более 81 тысячи единиц экспонатов», - говорится в сообщении.

Ребята подробно изучили предметы обмундирования и снаряжения сотрудников органов внутренних дел, оружие, фотографии, документы и личные вещи сотрудников милиции и полиции разных эпох, боевые знамена, а также вещественные доказательства раскрытых резонансных уголовных дел.