РИАМО - 22 мар. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что собирается пройти вакцинацию от Covid-19 уже 23 марта, передает ТАСС.
Путин подчеркнул, что вакцинация - это добровольный выбор человека и его личное решение.
Глава государства также отметил, что интерес к российским разработкам в области вакцинации от коронавируса проявляют все больше государств.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пояснил, что Путин привьется одной из трех российских вакцин, при этом не уточнил, какой именно.
С начала пандемии в России выявили 4 466 153 случая заражения коронавирусом, скончался 95 391 пациент, выздоровели 4 077 185 человек.
В России была зарегистрирована первая в мире вакцина от Covid-19, на сегодня их уже три. По всей стране проводится масштабная кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции.
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Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
Текстовая трансляция
22 МАРТА
- Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил медиков за просветительскую работу в сфере вакцинации от Covid‑19:
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- За сутки в России зарегистрировали 9 284 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 646 больных. В Москве - 1586.
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