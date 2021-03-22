РИАМО - 22 мар. По темпам развития столичное такси опережает весь мир, в среднем горожане ждут машину 4 минуты, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

22 марта во всем мире отмечают Международный день таксиста. Сейчас этот вид транспорта в столице является одним из самых популярных.

«Каждый день для вас работают больше 80 тыс. машин, которые перевозят более 1 млн пассажиров в сутки. Сейчас таксопарк Москвы — самый молодой в Европы», — говорится в сообщении.

За сутки на одной машине совершается около 15 поездок. В среднем машинам не больше трех лет.

В ближайшее время каждому водителю присвоят уникальный номер ID. Это поможет каждому из них не перерабатывать и даст уверенность пассажирам, что их везет профессионал.

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