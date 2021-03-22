РИАМО - 22 мар. Стартовали продажи в корпусе №36 жилого квартала «Новое Медведково» Группы компаний «Инград», строительство которого ведется в подмосковных Мытищах. Минимальная цена лота — 6,8 млн рублей, ввод дома в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

17-этажный дом рассчитан на 160 квартир площадью от 37 до 80 кв. метров. Клиентам доступны планировки классического и евроформата. В большинстве лотов предусмотрен дополнительный санузел, отдельные гардеробные, а также просторные лоджии.

Все квартиры в новом корпусе будут выполнены с чистовой отделкой в одном из двух стилей на выбор — «Оникс» или «Аквамарин», а также с системой «Умный дом» комплектации Optima.

В комплектацию Optima входят: беспроводная охранно-пожарная сигнализация с передачей извещений в приложение и возможностью постановки на учет в охранную компанию, защита от протечек, управление освещением и выключатель MasterOFF, позволяющий одним движением отключить все нагрузки в квартире, кроме приоритетных.

В дальнейшем клиент сможет расширить функционал системы самостоятельно, докупив приборы для управления климатом в квартире, умные розетки и беспроводные выключатели, электрокарнизы и умные колонки, а также многое другое. Система поможет управлять домом, в том числе пока хозяев нет дома. С помощью мобильного приложения или голосового помощника можно управлять освещением, получать информацию о возможной протечке воды, пожаре и проникновении в квартиру.

«Новое Медведково» — один из крупнейших жилых кварталов комфорт-класса в Подмосковье. Он расположен в северо-западной части Мытищ, всего в 6 км от МКАД, рядом с уникальными природными объектами — Пироговским лесопарком и Клязьминским водохранилищем.

На сегодняшний день в квартале построены 19 корпусов из 41 запланированного. 16 домов полностью заселены. Помимо жилых зданий, в ЖК запроектированы пять детских садов и две школы. Два образовательных учреждения уже открыты: детский сад и лингвистическая гимназия №33, которая входит в топ-100 лучших школ Подмосковья.

Собственная инфраструктура квартала, традиционно для проектов INGRAD, находится в шаговой доступности. На первых этажах жилых домов открыты продовольственные магазины, салоны красоты, аптеки, магазин цветов и другие объекты сферы услуг. Также открыт многоуровневый паркинг, ведется обустройство собственной пешеходной зоны с дизайнерскими перголами и скейт-парком.