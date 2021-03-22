РИАМО - 22 мар. Строительство Юго-Восточной хорды в столице завершено на треть, создание этой дороги является крупнейшим транспортным проектом города ближайших лет, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

В понедельник мэр столицы Сергей Собянин осмотрел процесс стройки участка Юго-Восточной хорды (ЮВХ) от Павелецкого направления Московской железной дороги до МКАД.

«Строительство новой городской магистрали Юго-Восточной хорды идет максимально быстрыми темпами. Выполнено уже более одной трети работ. Уже в следующем году автомобилисты смогут пользоваться отдельными участками ЮВХ, а полностью она поедет в 2023-2024 годах», – отметил Собянин.

К завершению строительства хорда будет иметь около 100 километров дорог, 55 искусственных сооружений протяженностью 22 километра и 11 пешеходных переходов.

Юго-Восточная хорда продлится от шоссе Энтузиастов до Варшавского шоссе и соединит Рязанский проспект, ТТК, Волгоградский проспект, Шоссейную улицу, Каширское шоссе, Каспийскую улицу и ряд других.

Трасса улучшит транспортную доступность 22 районов Москвы, которые находятся на юго-востоке и юге города.

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