РИАМО - 22 мар. Строительство Юго-Восточной хорды в столице завершено на треть, создание этой дороги является крупнейшим транспортным проектом города ближайших лет, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
В понедельник мэр столицы Сергей Собянин осмотрел процесс стройки участка Юго-Восточной хорды (ЮВХ) от Павелецкого направления Московской железной дороги до МКАД.
К завершению строительства хорда будет иметь около 100 километров дорог, 55 искусственных сооружений протяженностью 22 километра и 11 пешеходных переходов.
Юго-Восточная хорда продлится от шоссе Энтузиастов до Варшавского шоссе и соединит Рязанский проспект, ТТК, Волгоградский проспект, Шоссейную улицу, Каширское шоссе, Каспийскую улицу и ряд других.
Трасса улучшит транспортную доступность 22 районов Москвы, которые находятся на юго-востоке и юге города.
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