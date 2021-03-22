РИАМО - 22 мар. В Московском регионе на минувшей неделе была зимняя погода, однако уже со среды этой недели жителей столицы ожидает мощная волна тепла, сообщается на сайте «Метеовести».

В Москве температура воздуха за последние дни опускалась до минус 6 градусов.

«В столице небольшие осадки пройдут только сегодня-завтра, эти дни будут самыми прохладными — днем плюс 1 – плюс 3 градуса», — говорится в сообщении.

При этом с 24 марта начнется мощное потепление. Уже к концу рабочей недели придет настоящая метеорологическая весна — воздух прогреется до плюс 8 градусов.

Ранее синоптики сообщили, что жителей Москвы в этом году ожидает аномально теплый апрель.

Когда придет весеннее тепло в Москву>>