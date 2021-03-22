РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 мар. В городском округе Люберцы определился состав сборной команды по самбо среди юношей и девушек для участия в соревнованиях регионального и федерального уровней, в него вошли 44 юных спортсмена. Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Честь нашего округа на соревнованиях регионального и федерального уровней будут защищать 44 самбиста - юноши и девушки 11-12 лет в различных весовых категориях. Это победители и призеры окружного первенства, прошедшего 21 марта во Дворце спорта «Триумф». Искренне желаю ребятам удачи! Смело идите вперед, не бойтесь ошибок и поражений, ведь без них не бывает настоящих побед!» - сказал Ружицкий.

На ежегодном открытом первенстве за призовые места поборолись 84 спортсмена.

Сегодня в округе к регулярным занятиям самбо приобщены около 2 тысяч ребят.