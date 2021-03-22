РИАМО - 22 мар. Ряд зданий группы компаний «Киевская площадь» в центре Москвы и Подмосковье отключат подсветку в честь международной акции «Час Земли» 27 марта, сообщает пресс-служба группы компаний.

С 20:30 до 21:30 погаснет подсветка гостиниц Radisson Collection Hotel, Moscow (гостиница «Украина»), «Славянская», ТРЦ «Европейский», фудмолла «Депо», бизнес-центра «Новый Арбат, 21», а также мебельного торгового центра «Гранд» в Химках и «Гранд Юг» на Пражской

«Группа компаний «Киевская площадь» традиционно на один час отключат подсветку своих зданий. Участие в акции станет выражением поддержки и солидарности со Всемирным фондом дикой природы и подчеркнет наше стремление привлечь внимание к бережному и ответственному отношению к природе и сохранению ресурсов планеты», – сообщили в пресс-службе.

Председатель совета директоров ГК «Киевская площадь» Год Нисанов отметил, что группа компаний участвует в акции не первый год. Подобные акции позволяют объединить людей, а также способствуют формированию нового мышления, которое основано на рациональном использовании природных ресурсов и осознанном отношении к их сохранению.

По его словам, что на большом количестве объектов холдинга запускаются и собственные социальные, а также экологические инициативы.

Для группы компаний бережное отношение к природе и внимание к экологии представляют собой важнейшие элементы ведения бизнеса. Каждый год холдинг занимается развитием стратегии социально-экологической ответственности. В ходе возведения и внутренней отделки зданий им используется экологический подход.

Вклад в защиту природы делают и работники «Киевской площади». Они ведут раздельный сбор мусора, отработанных кофейных капсул и крышек для вторичной переработки. С целью утилизации батареек, которые уже отработали свое, в служебных столовых располагаются контейнеры для них, оборотное водоснабжение используется на автомойках.

В наиболее массовой экоакции участвуют свыше 2 миллиардов человек. В день ее проведения не подсвечиваются Эйфелева башня, Колизей, а также здания московского Кремля, Храм Василия Блаженного, Красная Площадь и еще порядка 2 тыс. зданий столицы.

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