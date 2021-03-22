РИАМО - 22 мар. Власти городского округа Химки работают лично с каждым из жителей, которых расселили из поврежденных квартир дома на Зеленой улице после взрыва газа, сообщил в понедельник глава округа Дмитрий Волошин.

«За каждым зарегистрированным жителем закреплен чиновник из администрации Химок. <...> Никто не оставлен без внимания», — сказал Волошин на оперативном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

По его словам, жителей дома обеспечили транспортом для переезда к родственникам или в отель. Кому необходимо, выдали мобильные телефоны, детские кроватки, телевизоры и холодильники. Людей также обеспечивают трехразовым горячим питанием.

«Из 82 человек <...> из четвертого подъезда на сегодняшний день 27 человек изъявили желание о переезде. Из них уже переехало 18 человек за минувшие выходные дни. <...> Остальные будут переезжать 26 марта», — добавил Волошин.

ЧП произошло в квартире жилой девятиэтажки в подмосковных Химках 19 марта. В результате взрыва газа погибло три человека, еще четыре пострадали. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев взял оказание помощи семьям пострадавших под личный контроль. Им предоставили номера в гостинице для временного проживания, также жителям окажут психологическую помощь.

Видео пожара в жилом доме в Химках, где произошёл взрыв>>