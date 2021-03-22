РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 мар. Начинающих вожатых подмосковного Подольска обучили работе с отрядами с помощью тренингов, сообщается в группе «МБУРМ «Молодежный центр «Максимум» в соцсети «ВКонтакте».

В молодежном центре «Максимум» Подольска 21 марта прошло второе занятие в рамках проекта «Школа вожатых». Ребята разбились на онлайн-группы, в которых под руководством наставников будут выполнять последующие домашние задания.

Второй образовательный блок был посвящен работе с малой группой: структуре группы, технологии работы с отрядом по средствам тренинга.