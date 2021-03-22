РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 мар. Сотрудники МУ МВД России «Балашихинское» изъяли четыре патрона у мужчины в подмосковном Реутове, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Сотрудниками отдела полиции по городскому округу Реутов МУ МВД России «Балашихинское» в результате оперативно-разыскных мероприятий около одного из домов на улице Октября был задержан 37-летний местный житель, подозреваемый в хранении боеприпасов.

При личном досмотре в кармане куртки мужчины полицейскими были обнаружены и изъяты четыре патрона. По результатам исследования было установлено, что изъятые патроны калибра 9 мм являются боеприпасами к нарезному огнестрельному оружию.

В отношении злоумышленника дознавателем отдела дознания МУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.