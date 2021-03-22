РИАМО - 22 мар. Полицейские УМВД России по Сергиево-Посадскому округу приехали на место возгорания на улице Вознесенской раньше пожарных и спасли мужчину из задымленной квартиры, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

«Находясь на маршруте патрулирования, полицейские патрульно-постовой службы полиции УМВД капитан полиции Алексей Попченко, старший сержант полиции Евгений Журов и старший сержант полиции Дмитрий Рябый незамедлительно прибыли на место происшествия», - сказали в пресс-службе.

Правоохранители приехали на место раньше скорой помощи и пожарных и увидели, что из квартиры на втором этаже идет дым. Они вошли в квартиру и нашли в ванной хозяина, который был без сознания.

Его эвакуировали и передали медикам. Сейчас здоровью мужчины ничего не угрожает.

Пожарные ликвидировали возгорание.