РИАМО - 22 мар. Басманный районный суд столицы в понедельник заключил под стражу губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по делу о коррупции, сообщает пресс-служба суда.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователя.

«Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого избрана на срок до 20 мая 2021 года», — сообщили в пресс-службе.

Ранее СМИ сообщили, что Белозерцева задержали по подозрению в получении взяток от главы фармкомпаний «Биотек» Бориса Шпигеля, его жены и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова.

Общая сумма взяток с января по сентябрь прошлого года составила свыше 31 млн рублей. При обыске в доме губернатора было обнаружено около полумиллиарда рублей, а также драгоценности, предметы искусства и часы.

Белозерцев был избран губернатором Пензенской области в сентябре 2015 года. В сентябре 2020 года он был переизбран на новый срок.