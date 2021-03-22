РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 мар. В Подольске толщина льда на реке Пахре в понедельник варьируется от 0 до 25 см, замер проводили в рамках месячника «Тонкий лед», сообщается в группе «Подольское ТУ ГКУ Московской области «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

В Подмосковье продолжается социально-профилактическая акция «Тонкий лед», проводимая спасательными формированиями противопожарно-спасательной службы Московской области. В понедельник дежурными сменами спасателей в акваториях рек Пахра и Гнилуша охвачено по 5 человек.

В местах промера толщины льда на Пахре вдоль линии Подольска величина ледяного наста варьируется от 0 до 25 сантиметров. В узкости Гнилуши в районе деревни Житнево, где ледяной наст сплошь и рядом заменили полыньи, от ледяного покрова остались лишь воспоминания.

Происшествий или несчастных случаев в районах выезда спасательных формирований Подольского территориального управления не выявлено.