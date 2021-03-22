РИАМО - 22 мар. В Подмосковье полицейский застрелил агрессивного мужчину, который пытался угнать машину скорой помощи и напал на правоохранителей с лопатой, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

Инцидент произошел в поселении Софьинском Раменского округа. 32-летний рабочий находился в одном из складских помещений в промзоне. Он неадекватно себя вел и пытался свести счеты с жизнью. Очевидцы вызвали скорую помощь, после чего мужчина избил водителя и попытался завладеть транспортом. На место ЧП приехали полицейские.

«Подозреваемый вооружился лопатой, не реагировал на требования полицейских и попытался ударить лопатой одного из них. Чтобы защититься, сотрудник полиции несколько раз выстрелил в нападавшего. Он скончался на месте», — сообщили в пресс-службе.

В отношении погибшего возбуждено уголовное дело о насилии в отношении представителя власти, а также о покушении на угон автомобиля.

Следователи допросили свидетелей и получили записи камер наблюдения. Назначены ряд экспертиз. Также будет дана правовая оценка действиям сотрудника полиции.

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