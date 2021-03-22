РИАМО - 22 мар. Доходы бюджета Москвы за первые два месяца 2021 года составили 307 млрд руб., доходы городского бюджета выросли на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Другими словами, столица заработала на 26,6 млрд руб. больше. Министр правительства столицы, руководитель департамента финансов столицы Елена Зяббарова отметила, что первый квартал прошлого года был периодом динамичного развития экономики. Предприятия и организации работали штатно. Тогда за первые два месяца доходы бюджета Москвы выросли на 4,4% к аналогичному периоду 2019 года.

«По состоянию на 1 марта 2021 года поступления в бюджет увеличились на 9,5% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Отдельно отмечу рост поступлений по налогу на прибыль организаций. По итогам 2 месяцев текущего года он составил 8,6% к показателю января — февраля 2020 года. Наиболее высокие темпы продемонстрировали организации торговли — на 27%, строительства — 22,7%, а также сектора информационных технологий и связи — 21,4 процента», — сказала Зяббарова.

80% от общих доходов за это время составили налоговые поступления. Речь идет о 245,6 млрд руб. Этот показатель на 4,7% или 11,1 млрд руб. больше по сравнению с январем — февралем 2020 года. А поступления по НДФЛ на 1 марта 2021 года достигли 143,8 млрд руб.

«Совокупное увеличение финансирования основных социальных государственных программ из бюджета Москвы за два месяца текущего года достигло 70,4 млрд руб. по сравнению с объемом ассигнований, выделенных в январе — феврале 2020 года. Наибольший рост расходов — 37,6 млрд руб. — по госпрограмме «Столичное здравоохранение», — добавила Зяббарова.