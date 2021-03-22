РИАМО - 22 мар. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия должна быть начеку из-за угроз отключения страны от системы платежей SWIFT, сообщает Газета.ru.

При этом официальный представитель Кремля отметил, что угрозы санкций продолжаются по нарастающей, в то же время они необоснованны.

«Поэтому, конечно, такая ситуация обязывает нас к тому, чтобы быть начеку», — сказал Песков.

В 2020 году Соединенные Штаты Америки пригрозили ввести против России новые санкции, в том числе отключить страну от SWIFT. Поводом для этого стала якобы хакерская атака.

Эксперты отмечают, что США имеют только гипотетическое влияние на SWIFT, штаб-квартира которой расположена в Бельгии. Кроме того, в России в 2014 году создали альтернативу — систему передачи финансовых сообщений (СПФС), к которой подключены все ведущие российские банки и компании, а также зарубежные банки, входящие в Евразийский экономический союз.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей.