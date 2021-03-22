РИАМО - 22 мар. На территории Подмосковья собираются создать 16 площадок для обращения со смешанным строительным мусором, 5 из них будут созданы при помощи компании «РТ-Инвест», еще 5 площадок дооборудуют, также к общему числу присоединятся 6 уже существующих КПО, сообщил заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

В понедельник состоялось оперативное совещание губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

«Вся система должна начать функционировать с 1 июля этого года. К площадке мы вводим требование жесткого стандарта. Первое – это технологический стандарт, <…> второе – минимизация негативного воздействия на окружающую среду», – сказал Разин в ходе совещания.

Он отметил, что сейчас одна из главных проблем со строительным мусором – свалки смешанных строительных отходов.

«С 29 января мы уже формируем ежедневный отсчет по количеству принятых и переработанных строительных отходов. Нормативная база для организации этой работы <…> практически полностью подготовлена», – добавил Разин.

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