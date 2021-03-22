РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 мар. Мужская и женская команды «Гидропресс» победили в соревнованиях по плаванию в ходе спартакиады трудовых коллективов Подольска, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В бассейне УСЦ «Юность» 20 марта прошли соревнования по плаванию среди мужских и женских команд спартакиады трудовых коллективов городского округа Подольск.

Среди женщин первое место заняла команда ОКБ «Гидропресс», второе - МУП «Водоканал», а третье - АО «ЗиО-Подольск». Среди мужчин также победила команда ОКБ «Гидропресс», второе место - НИИ НПО «ЛУЧ», а третье место заняла команда ФНМ «Весь мир».