РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 мар. Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва Люберец Лидия Соколова стала серебряным призером на первенстве России по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 17 лет, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Соревнования проходят с 15 по 24 марта в Старом Осколе.

«Люберчанка Лидия Соколова выступила на первенстве России по тяжелой атлетике в весовой категории до 76 кг. Она заняла второе место и впервые смогла выполнить норматив мастера спорта России! В сумме результат спортсменки - 184 кг: рывок - 82 кг, толчок - 102 кг. Желаю спортсменке отличного выступления на международных соревнованиях. Отдельная благодарность - тренеру Кириллу Заводскому!» - сказал Ружицкий.

Соколова занимается в отделении тяжелой атлетики СШОР Люберец.

Спортсменка - серебряный призер чемпионата Европы по тяжелой атлетике среди юниоров до 15 лет, чемпион и рекордсмен Московской области среди юниоров до 18 лет.