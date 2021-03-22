РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 мар. Более 50 жителей старшего возраста, участников программы «Активное долголетие», вакцинировались от коронавирусной инфекции в подмосковной Балашихе, сообщается в Instagram-аккаунте Балашихинской областной больницы.

Программа «Активное долголетие» стартовала в Подмосковье 10 июня 2019 года. Проект создан для поддержания активного образа жизни людей старшего поколения, улучшения их психоэмоционального состояния, укрепления здоровья. В Балашихе уже более 50 участников программы «Активное долголетие» привились от Covid‑19.

«Мне бы очень хотелось вести активный образ жизни, поэтому я решила сделать прививку. Мои сыновья уже прошли оба этапа вакцинации, побочных эффектов не было, поэтому я спокойно привилась от коронавируса», - сказала одна из участниц программы.

Хоть и пожилой женщине девятый десяток, она является участником «Активного долголетия» и всегда заботится о своем здоровье.

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>

Текстовая трансляция

22 МАРТА

- Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил медиков за просветительскую работу в сфере вакцинации от Covid‑19:

«Хочу поблагодарить врачей, они очень много разъясняют, убирают фобии (связанные с вакцинацией - ред.)», - сказал Воробьев в ходе оперативного совещания с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выдвинула новую версию происхождения коронавируса. Она связана с торговлей животными в КНР

- За сутки в России зарегистрировали 9 284 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 646 больных. В Москве - 1586.