РИАМО - 22 мар. На данный момент в Московской области остаются 460 свалок строительных отходов, для контроля за мусором активно используют фотофиксацию и систему контроля за перемещением транспорта, сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

В понедельник состоялось оперативное совещание губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

«Работа в прошлом году была организована достаточно системно. <…> По состоянию на март этого года мы выявили еще порядка 357 свалок, что на 40% меньше, чем аналогичный период прошлого года», — сказал Разин в ходе совещания.

Он добавил, что жители пожаловались на свалки 236 раз. Это на 70% меньше, чем на аналогичное время прошлого года.

В этом году лидерами по ликвидации свалок являются Сергиев Посад, Подольск, Мытищи, Чехов, Коломна. Отстающие – Раменское, Орехово-Зуево, Егорьевск и Руза.

С незаконными свалками в Московской области борются с помощью фотоловушек. Новая технология пришла на помощь специалистам осенью 2020 года. Их устанавливают в популярных местах для несанкционированного сброса отходов, с их помощью вычисляют номера грузовиков, находят нарушителей.

«Точка — свалок нет!»: что будет с мусором в Подмосковье после закрытия полигонов>>