РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 мар. Рабочие приступили к отделочным работам в двух строящихся многоквартирных домах поселка Дубровицы Подольска, предназначенных для расселения жителей аварийных домов. Об этом сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава округа Николай Пестов.

В 2020 году в округе было расселено более 2,5 тысячи квадратных метров аварийного жилья, 68 семей переехали в новые квартиры. В текущем году жители аварийного фонда получат еще 6,5 тысячи квадратных метров современного благоустроенного жилья. Так, в рамках реализации президентского проекта «Жилье и городская среда» в Дубровицах продолжается строительство двух муниципальных жилых домов для расселения 130 семей.

«В настоящее время готовность дома № 17а составляет до 90%, дома 72а – до 80%. Окончены общестроительные работы, ведутся отделочные. В новые благоустроенные квартиры летом смогут переехать жители домов, признанных аварийными и расположенных по адресам: дома 63, 64, 65, 66 поселка Дубровицы, дом 4а деревни Бережки, домов 21, 23, 24, 25, 26 поселка Молодежный, домов 15, 17 по улице Курчатова и дома 16/2 по улице Быковской», - написал Пестов.