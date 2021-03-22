РИАМО - 22 мар. Число обращений жителей Подмосковья в социальных сетях увеличилось больше чем на треть, наибольшее число жалоб касаются дорог и транспорта, сообщила заместитель руководителя Главного управления информационной политики Московской области Елена Старынина.

С 15 по 21 марта поступило 5,2 тысячи обращений через соцсети.

«Число обращений в социальных сетях выросло на 35%. В топе по-прежнему дороги и транспорт, ЖКХ и благоустройство», - сказала Старынина.

Она отметила, что больше всего жители пишут об уборке дорог от снега, наледи и подтоплениях. Также увеличилось число жалоб на состояние дорожного покрытия, больше всего поступает из Балашихи и Одинцовского округа.

«По теме мусора отмечается рост в плюс 27%. По благоустройству число обращений выросло на 75%», - заключила Старынина.