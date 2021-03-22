РИАМО - 22 мар. Специалисты ПАО «МОЭК» приступили к проведению гидравлических испытаний на тепловых сетях, горячую воду в столице могут начать отключать уже со второй декады мая, сообщает пресс-служба компании.

В период по 30 апреля запланированы к проведению 60 этапов гидравлических испытаний на тепловых сетях общей протяженностью 288 км. Работы пройдут во всех административных округах столицы.

«Учитывая масштаб работ — в Москве это более 17 тыс. км. тепловых сетей — специалисты традиционно начинают проверять гидравлику еще до завершения отопительного сезона. Это позволяет выполнить все работы в полном объеме и выдерживать летом минимально возможный 10-дневный график отключения горячего водоснабжения», — отметил главный инженер ПАО «МОЭК» Роман Коровин.

Испытания тепловых сетей, которые проводятся еще до завершения отопительного сезона, позволяют проводить летнюю ремонтную кампанию с отключением горячего водоснабжения в минимально короткие сроки.

Основной этап ремонтной кампании в столице, который связан с вынужденным ограничением подачи горячей воды, стартует в начале второй декады мая — после установления стабильной теплой погоды и завершения отопительного периода.

Специалисты также проводят профилактические и капитальные ремонты на насосно-перекачивающих станциях, котельных, автономных источниках теплоснабжения, центральных и индивидуальных тепловых пунктах.

Сроки планового отключения горячей воды в Москве будут сокращать>>