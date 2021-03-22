РИАМО - 22 мар. Специалисты ПАО «МОЭК» приступили к проведению гидравлических испытаний на тепловых сетях, горячую воду в столице могут начать отключать уже со второй декады мая, сообщает пресс-служба компании.
В период по 30 апреля запланированы к проведению 60 этапов гидравлических испытаний на тепловых сетях общей протяженностью 288 км. Работы пройдут во всех административных округах столицы.
Испытания тепловых сетей, которые проводятся еще до завершения отопительного сезона, позволяют проводить летнюю ремонтную кампанию с отключением горячего водоснабжения в минимально короткие сроки.
Основной этап ремонтной кампании в столице, который связан с вынужденным ограничением подачи горячей воды, стартует в начале второй декады мая — после установления стабильной теплой погоды и завершения отопительного периода.
Специалисты также проводят профилактические и капитальные ремонты на насосно-перекачивающих станциях, котельных, автономных источниках теплоснабжения, центральных и индивидуальных тепловых пунктах.
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