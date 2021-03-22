РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 22 мар. Представители 14 общественных организаций Щелкова провели встречу с заведующей Центра здоровья по вопросу необходимости вакцинации против Covid-19, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

«Коронавирус протекает, как обычное респираторное заболевание, однако особенность в том, что эта болезнь чревата осложнениями. Она редко начинается с тяжелой формы, как правило, как при гриппе, появляется слабость, недомогание. На 5-7 день может резко подняться температура и начаться осложнения», - сказала заведующая Центра здоровья городского округа Щелково, врач-терапевт Татьяна Колосова.

По ее словам, если это произошло, нужно обязательно сразу ехать на компьютерную томографию. Чтобы избежать этого нужно вакцинироваться. Вакцина побочных действий не имеет, а иммунитет держится минимум 10 месяцев.

Общественники интересовались, можно ли делать вакцинацию людям с аллергией, и что делать, если после вакцинации тест показывает небольшое количество антител. Как отметила Колосова, людям с аллергией, в том числе и на различные медицинские препараты, вакцинироваться можно, но лучше это делать в поликлинике, чтобы некоторое время после вакцинации находится под наблюдением врача.

Также она отметила, что даже если тест выявил небольшое количество антител, человек прошедший вакцинацию защищен на клеточном и тканевом уровне.

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22 МАРТА

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«Хочу поблагодарить врачей, они очень много разъясняют, убирают фобии (связанные с вакцинацией - ред.)», - сказал Воробьев в ходе оперативного совещания с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

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