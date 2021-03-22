РИАМО - 22 мар. К 1 сентября в Московской области планируют отремонтировать 81 объект системы здравоохранения, сообщила в понедельник министр здравоохранения Подмосковье Светлана Стригункова.

«Из 150 выявленных объектов у нас в первую очередь попал 81 объект, которые должны быть отремонтированы до 1 сентября текущего года», - рассказала Стригункова в ходе оперативного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Так, к осени планируют отремонтировать 22 поликлиники, 24 стационарных отделения, 23 подстанции скорой помощи и 12 специализированных учреждений.

«Общий объем средств — почти 1 миллиард рублей. <...> В проекте (по ремонту объектов здравоохранения - ред.) принимает участие 41 городской округ», - добавила Стригункова.

Современная детская больница появится в Подмосковье>>