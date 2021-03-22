РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 мар. Глава округа Подольск Николай Пестов поздравил сотрудников сферы ЖКХ с профессиональным праздником и вручил муниципальные награды отличившимся специалистам. Об этом сообщил на совей странице в соцсети «ВКонтакте» Пестов.

Ежегодно в третье воскресенье марта в России отмечают День торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. В текущем году данная даты выпала на 21 марта.

«Не только настроение, а качество жизни подольчан во многом зависят от организации и результативности работы сотрудников сферы жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения. В связи с профессиональным праздником вручил муниципальные награды отличившимся рабочим и специалистам отрасли», - сказал Пестов.