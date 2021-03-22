РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 мар. Более 10,3 тысячи обращений приняли в Единой дежурно-диспетчерской службе Люберец на прошедшей неделе, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации директор службы Виталий Богданов.

«На минувшей неделе в ЕДДС городского округа Люберцы поступило 10 370 обращений, из них 806 - на горячую линию администрации», - сказал Богданов.

По его словам, из вызовов, поступивших на горячую линию администрации, 30 касались работы комплекса ЖКХ, 14 - экологии, шесть - содержания дорог и тротуаров, два - работы ГИБДД.