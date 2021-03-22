РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 мар. Строительство новой пристройки к школе на Бородинской улице Подольска идет по графику, скорректированному из-за уточнения проекта. Об этом сообщил на своей станице в соцсети Instagram глава округа Николай Пестов.

Пестов совместно с представителями совета депутатов округа и активистами 20 марта проконтролировал темпы строительства пристройки к школе №13 на Бородинской улице.

К началу нового учебного года пристройка на 300 мест примет своих учеников. Работы ведутся по графику, скорректированному в связи с необходимостью уточнения проекта. Новостройка позволит снять в микрорайоне Кутузово напряженную ситуацию со второй сменой.