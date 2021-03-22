РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 мар. Региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» вывез более 26 тысяч кубометров отходов с контейнерных площадок Люберец, сообщила в понедельник на оперативном совещании в администрации заместитель руководителя предприятия по горокругу Наталья Безсонова.

«За минувшую неделю «ЭкоЛайн-Воскресенск» вывез 26 375 кубометров отходов с контейнерных площадок. Из них 2 497 кубометров - «сухих», - сказала Безсонова.

Она отметила, за прошедшую неделю было принято и обработано семь обращений от граждан.