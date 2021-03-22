РИАМО - 22 мар. Пять комплексов по обращению со строительными отходами построят в Подмосковье, общая стоимость проектов составляет около 2 миллиардов рублей, заявил директор АО «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

Комплексы планируют построить в Дубне, Дмитрове, Коргашине (Мытищи), Левом Берегу, Головинке. Там будет вестись дробление, грохочение и ручная сортировка, уточняется в презентации.

«Объем инвестиций — порядка 2 миллиардов рублей. Конец мая — начало июня все эти площадкой будут введены в эксплуатацию», — заявил Шипелов в ходе оперативного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Он отметил, что комплексы по обращению со строительным бытовыми отходами в Московской области рассчитаны на мощность в 200 тыс. тонн каждый. В дальнейшем там будут получать восемь полезных фракций.

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