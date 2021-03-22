РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 мар. Культурные учреждения подмосковных Люберец на минувшей неделе провели почти 220 мероприятий, сообщил в понедельник замглавы администрации округа Михаил Криворучко.

«На минувшей неделе культурные учреждения провели 220 мероприятий, из них 120 очно. 21 марта в ДШИ №2 состоялся открытый окружной конкурс на лучшее исполнение кантиленной пьесы на струнно-смычковых инструментах», - сказал Криворучко.

Он отметил, что 47 наград привезли коллективы культурно-досуговых учреждений.