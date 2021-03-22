РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 мар. Фотоловушку установили в деревне Быковка Подольска для предупреждения появлений незаконных навалов мусора, сообщил на своей станице в соцсети Instagram глава округа Николай Пестов.

В социальных сетях и в своих обращениях на портал «Добродел» жители округа сообщают о несанкционированных навалах мусора на территории. Так, житель деревни Быковка в своем аккаунте пожаловался на незаконный навал мусора на улице Полевой.

«Практически в тот же день силами муниципального предприятия «Подольский комбинат благоустройства» свалка была ликвидирована, а на территории была установлена фотоловушка. С помощью этого современного устройства нарушитель, решившийся в очередной раз оставить мусор в неположенном месте, будет сразу же установлен. Практика работы фотоловушек доказала свою эффективность: многие нарушители уже привлечены к предусмотренной законодательством ответственности», - сказал Пестов.