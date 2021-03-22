РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 мар. Ремонт малых архитектурных форм провели в парках Люберец на минувшей неделе, сообщил замглавы администрации муниципалитета Михаил Криворучко.

«В ежедневном режиме ведутся работы по содержанию парковых территорий, за прошедшую неделю проводились работы: уборка и вывоз мусора, ремонт малых архитектурных форм, очистка пешеходной сети», - сказал Криворучко.

По его словам, за прошедший период провели 10 мероприятий.

«На текущей недели запланировано восемь мероприятий», - завершил Криворучко.