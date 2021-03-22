РИАМО - 22 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил врачей за активную информационную работу с населением по теме вакцинации от коронавирусной инфекции.

«Хочу поблагодарить врачей, они очень много разъясняют, убирают фобии (связанные с вакцинацией - ред.)», - сказал Воробьев в ходе оперативного совещания с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Глава региона подчеркнул, что вакцинацию от Covid-19 необходимо продолжать.

С начала пандемии в Московской области выявили 227 183 случая заражения коронавирусом. Умерли 5280 человек, вылечились 186 283 пациента.

В регионе проходит масштабная кампания по вакцинации от коронавируса. Сделать прививку можно в медучреждениях и выездных пунктах отечественным препаратом «Спутник V».

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Текстовая трансляция

22 МАРТА

- Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил медиков за просветительскую работу в сфере вакцинации от Covid‑19:

«Хочу поблагодарить врачей, они очень много разъясняют, убирают фобии (связанные с вакцинацией - ред.)», - сказал Воробьев в ходе оперативного совещания с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

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