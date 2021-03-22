РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 мар. В подмосковном Подольске установили новый остановочный пункт у нового торгово-развлекательного комплекса «Кварц». Об этом сообщил на своей станице в соцсети Instagram глава округа Николай Пестов.

«Для удобства жителей организован новый остановочный пункт вблизи торгово-развлекательного комплекса «Кварц». Теперь здесь останавливаются троллейбусы, следующие по маршрутам: №1 Станция МЦД Подольск – Юбилейная площадь; №2 Станция МЦД Подольск – Юбилейная площадь; №5 Станция МЦД Подольск – улица Академика Доллежаля. Остановка так и называется – «ТРК «Кварц», - сказал Пестов.

Новый торговый комплекс был открыт в декабре 2020 года на территории в границах улиц Комсомольской, Курской и Дружбы, недалеко от станции Подольск.