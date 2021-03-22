РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 мар. В Люберцах 102 человека очищали дороги от снега и наледи на минувшей неделе, сообщил заместитель главы администрации округа Николай Покацкий.

«Работы по содержанию автомобильных дорог осуществляется пятью подрядными организациями. Задействовано 102 рабочих и 72 единицы спецтехники. За отчетный период проводились плановые работы по очистке дорог, тротуаров и остановочных павильонов», - сказал Покацкий.

Он отметил, что также было вывезено более 1 400 кубов снега и наледи, израсходовано 640 метров кубических противогололедных материалов, расчищено 25 км обочин.

«В рамках проведения ямочного ремонта отремонтировали 526 ям, работы продолжаются. В связи с обильным выпаданием осадков по 8 адресам было откачено более 580 кубов воды. За отчетный период поступило 56 обращений», - завершил он.