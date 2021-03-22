РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 мар. Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Балашихи Юлия Смирнова в понедельник оценила готовность коммунальной техники к весеннему паводковому периоду, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

В понедельник на центральной площади у Ледового дворца в Балашихе состоялся смотр 30 единиц коммунальной техники. Смирнова вместе с начальником управления ГО И ЧС МБУ «Центр ГО и ЧС» Михаилом Аксеновым обошла весь строй техники, пообщалась с руководителями организаций и отметила, что коммунальные службы готовы к весеннему паводку.

«Сегодня (в понедельник - ред.) на центральной площади были представлены 30 единиц техники управляющих компаний, ресурсно-снабжающих организаций и спасателей. Всего их более 100, но, так как работа в округе продолжается - вывозится снег, производится уборка, большая часть техники задействована на территориях. Город готов к весеннему паводку. У всех организаций сформированы аварийные бригады, и в случае необходимости они будут готовы приступить к работам», – сказала Смирнова.

Она добавила, что каждая организация укомплектована мотопомпами для откачки подтоплений, внушительная техника есть у Водоканала для устранения более серьезных подтоплений, в том числе каналопромывочная машина, которая устраняет засоры в ливневой канализации и в коллекторах.

На смотре также показали спецтехнику для расчистки дорог, доставки аварийных бригад с оборудованием. К антипаводковым работам привлекут средства малой механизации и специальную автомобильную технику: тракторы, фронтальные погрузчики.

По словам Аксенова, на прошлой неделе специальная рабочая группа провела объезды проблемных территорий городского округа.

«Мы все зафиксировали, подготовили алгоритм действий, посмотрели, куда можно будет в случае необходимости скидывать воду. Все мы видим, что снега много, тем не менее, погода нас балует. Она очень правильно подходит к паводковому периоду. То есть днем плюс, ночью минус, поэтому вода потихоньку уходит в землю. Это для нас конечно же очень хорошее подспорье и возможность еще лучше подготовиться к этому периоду, чтобы встретить его во всеоружии и не допустить каких-то подтоплений», - заключил Аксенов.

В смотре техники приняли участие Балашихинский водоканал, МБУ «Благоустройство-Балашиха», «Тепловые сети Балашихи», «Квартал», «Град+сервис», Группа компаний «Белый парус», «ПИК». «Арх-Строй Союз» и другие организации.

Всего на территории Балашихи располагается 126 управляющих компаний.