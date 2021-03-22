РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 мар. Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Балашихи Юлия Смирнова в понедельник оценила готовность коммунальной техники к весеннему паводковому периоду, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».
В понедельник на центральной площади у Ледового дворца в Балашихе состоялся смотр 30 единиц коммунальной техники. Смирнова вместе с начальником управления ГО И ЧС МБУ «Центр ГО и ЧС» Михаилом Аксеновым обошла весь строй техники, пообщалась с руководителями организаций и отметила, что коммунальные службы готовы к весеннему паводку.
Она добавила, что каждая организация укомплектована мотопомпами для откачки подтоплений, внушительная техника есть у Водоканала для устранения более серьезных подтоплений, в том числе каналопромывочная машина, которая устраняет засоры в ливневой канализации и в коллекторах.
На смотре также показали спецтехнику для расчистки дорог, доставки аварийных бригад с оборудованием. К антипаводковым работам привлекут средства малой механизации и специальную автомобильную технику: тракторы, фронтальные погрузчики.
По словам Аксенова, на прошлой неделе специальная рабочая группа провела объезды проблемных территорий городского округа.
«Мы все зафиксировали, подготовили алгоритм действий, посмотрели, куда можно будет в случае необходимости скидывать воду. Все мы видим, что снега много, тем не менее, погода нас балует. Она очень правильно подходит к паводковому периоду. То есть днем плюс, ночью минус, поэтому вода потихоньку уходит в землю. Это для нас конечно же очень хорошее подспорье и возможность еще лучше подготовиться к этому периоду, чтобы встретить его во всеоружии и не допустить каких-то подтоплений», - заключил Аксенов.
В смотре техники приняли участие Балашихинский водоканал, МБУ «Благоустройство-Балашиха», «Тепловые сети Балашихи», «Квартал», «Град+сервис», Группа компаний «Белый парус», «ПИК». «Арх-Строй Союз» и другие организации.
Всего на территории Балашихи располагается 126 управляющих компаний.
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